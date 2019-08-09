Япония всеми методами показывает России, что проблема спорных территорий еще далека не решена. Так, на официальном сайте летних Олимпийских игр, которые пройдут в следующем, 2020 году, четыре острова Южных Курил на карте отмечены как японские земли.

Острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи включены в префектуру Хоккайдо. Таким образом, если на сайте Игр нажать на один из этих островов, то будет открыт маршрут олимпийского огня на японском острове.

Стоит отметить, что Япония заявляет свои права на четыре острова Южных Курил на основании двустороннего Трактата о торговле и границах 1855 года.

Также власти страны заявили протест по поводу посещения российских Курильских островов официальными лицами Российской Федерации.

Ранее "Страна" сообщала, что премьер России Медведев проигнорировал протесты Японии после своего визита на Курилы.