Экс-председатель Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк отреагировал на сообщение о подозрении в отношении себя от детективов НАБУ по делу о завышенных ценах на закупку угля "Роттердам+".

Он заявил о "политическом характере преследования" его лично и коллег и готовности защищать репутацию Комиссии. Соответствующее заявление опубликовано на fb-странице Вовка в четверг, 8 августа.

"Дело "Роттердам+" является раскрученным медийно-юридическим пузырем. Действия НАБУ с самого начала расследования считаю подбором и выбиванием доказательств для обвинения. Поскольку с публичными обвинительными выступлениями руководители НАБУ зашли далеко в 2017 году - признать ничтожность и бесперспективность расследования на 3 год (следствия - Ред.) позволить они себе не могут. Именно поэтому и решили объявлять подозрения, вместо закрытия дела", - отмечается в опубликованном сообщении.

Напомним, что вчера, 8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, в частности, Вовку.

Расследование установило, что Вовк по предварительному сговору с группой лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам+".

Этим документом они создали условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии, чем нанесли государству ущерб на 18,9 миллиарда гривен.

Фото: facebook.com/Вовк Дмитрий

Мы разбирались, как идет расследование самой большой аферы эпохи Порошенко.

С 2017 года Национальное антикоррупционное бюро ведет досудебное расследование по делу о превышении служебных полномочий лицами Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Именно с легкой руки регулятора в 2016 году появился Роттердам плюс.

Эксперты давно утверждали, что это - одна из самых масштабных схем, с помощью которой смотрящие за энергетикой (а в их список входили люди из ближайшего окружения экс-президента Петра Порошенко, в частности, Игорь Кононенко), а также ряд других лиц, получали сверхприбыли.

Отметим, что формулу "Роттердам+" пытались отменить с августа 2018 года.