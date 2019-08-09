Вчера, 8 августа, в Черное море через Босфорский пролив зашел эсминец ВМС США USS Porter.

Об этом говорится в сообщении 6-го флота США в официальном Twitter.

"Эсминец Porter DDG78 начал переход в Черное море. Это уже в шестой раз в 2019 году, когда там будет находится корабль ВМФ США", - заявили в пресс-службе ВМС США.

Присутствие военных кораблей США необходимо для укрепления безопасности в черноморском регионе.

Фото: twitter.com/USNavyEurope

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что появились фото трех кораблей НАТО, которые вошли в Черное море для совместных учений Украины и НАТО.

Также мы рассказывали, что в посольстве США объяснили, зачем эсминец "Росс" вошел в Черное море перед выборами.