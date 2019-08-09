Экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву, который сдался властям республики, предъявлено обвинение в коррупции.

Об этом сообщил адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев. "Атамбаеву предъявлено обвинение в коррупции, других данных пока нет", - сказал он.

По его словам, экс-президент Киргизии арестован до 26 августа "на время проведения следственных мероприятий". По оценкам адвоката, при задержании Атамбаева был нарушен ряд процессуальных норм. В частности, никаких документов о задержании бывшему главе государства предъявлено не было, ему "вручили уведомление и сразу же избрали меру пресечения", отметил Слесарев, как передает ТАСС.

Атамбаев был задержан в четверг, 8 августа,  в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Она началась в среду, когда спецназ ГКНБ предпринял первую попытку задержания подозреваемого в коррупции и лишенного неприкосновенности Атамбаева. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа. По последним данным, за медицинской помощью обратились 98 человек.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам.
 
 

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