В среду, 7 августа, самолет Boeing-738 российской авиакомпании "Глобус" пролетел над территорией Украины, несмотря на запрет пролетов суден в небе страны.

Как выяснилось, он 7 августа получил от "Украэроцентра" разрешение на использование воздушного пространства Украины в зоне ответственности Львовского районного диспетчерского центра. Об этом сообщает пресс-служба" Украэроруха".

Разрешение было предоставлено из-за вероятности аварийной ситуации во время полета, которая могла возникнуть из-за грозового облачность над Украиной, Польшей и Беларусью.

"Российское судно, которое осуществляло перелет из итальянского города Бари в Москву, находилось в украинском воздушном пространстве 26 минут", - говорится в сообщении.

"Украэрорух" напомнил, что согласно решению Государственной авиационной службы Украины, самолетам, в том числе и российским, может быть разрешен вход в воздушное пространство Украины в аварийных ситуациях.

26 ноября 2015 года Украина запретила российским авиакомпаниям использовать украинское пространство для транзитных полетов.

Подобный инцидент произошел три года назад. Тогда в небо Украины залетели сразу три самолета из России.

Напомним, что 1 августа Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в помещения ГП "Украэрорух".