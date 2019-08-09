В небо Украины залетел самолет из России. В Украэрорухе сообщили, что это нормально
В среду, 7 августа, самолет Boeing-738 российской авиакомпании "Глобус" пролетел над территорией Украины, несмотря на запрет пролетов суден в небе страны.
Как выяснилось, он 7 августа получил от "Украэроцентра" разрешение на использование воздушного пространства Украины в зоне ответственности Львовского районного диспетчерского центра. Об этом сообщает пресс-служба" Украэроруха".
Разрешение было предоставлено из-за вероятности аварийной ситуации во время полета, которая могла возникнуть из-за грозового облачность над Украиной, Польшей и Беларусью.
"Российское судно, которое осуществляло перелет из итальянского города Бари в Москву, находилось в украинском воздушном пространстве 26 минут", - говорится в сообщении.
"Украэрорух" напомнил, что согласно решению Государственной авиационной службы Украины, самолетам, в том числе и российским, может быть разрешен вход в воздушное пространство Украины в аварийных ситуациях.
26 ноября 2015 года Украина запретила российским авиакомпаниям использовать украинское пространство для транзитных полетов.
Подобный инцидент произошел три года назад. Тогда в небо Украины залетели сразу три самолета из России.
Напомним, что 1 августа Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в помещения ГП "Украэрорух".