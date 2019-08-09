Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева поместили в СИЗО Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) до 26 августа, передает Интерфакс со ссылкой на адвоката политика Сергея Слесарева.

"Судья Первомайского районного суда Адылбек Субанкулов экстренно провел в ГКНБ выездное заседание и избрал меру пресечения", — сказал адвокат. Слесарев также сообщил о том, что Атамбаеву предъявили предварительные обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Напомним, вчера во второй половине дня экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сдался новой власти. Это произошло после третьей попытки штурма его резиденции.

Алмазбек Атамбаев. Фото: Getty Images

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