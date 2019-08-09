В недавнем отчете ООН высказано предложение, что человечество должно потреблять меньше красного мяса, чтобы остановить глобальное потепление на планете.

В отчете говорится, что сельское хозяйство - это источник 23% всех антропогенных выбросов в атмосферу, при этом 25-30% произведенной еды выбрасывается или портится. В частности, наименее эффективным с точки зрения использования ресурсов является животноводство. К примеру, за день корова потребляет до 12 килограммов сена, свинья - 3-4 кг корма, сообщает Голос Америки.

Глобальное потепление приведет к тому, что продукты питания будут еще дороже, ведь засухи и наводнения все уменьшат продуктивность сельскохозяйственных угодий. К этому добавляется проблема перенаселения планеты, а значит, потребность в пище и воде будет только расти.

Чтобы уменьшить негативное влияние на экосистему, эксперты ООН предлагают пересмотреть рацион питания, включив туда больше злаков и овощей.

Ранее сообщалось, что температура на Земле увеличилась до максимума за последние две тысячи лет. Ученые из Европейского космического агентства опубликовали снимок аномальной жары на территории Европы, которая была зафиксирована 25 июля. Температура в Бельгии, Нидерландах и Германии достигла 39-40 градусов Цельсия, и приблизилась к историческому максимуму в 41 градус, который был зафиксирован в 1947 году.