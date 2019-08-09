8 августа между населенными пунктами Хрудим и Пардубице в Чехии столкнулись два микроавтобуса Renault Master и Ford Transit.

В результате ДТП погибли родные братья из села Суходол Рожнятовского района Ивано-Франковской области, сообщает Зеркало недели.

Также травмы получили трое пассажиров. Они доставлены в местные больницы.

Фото: ZN.ua

Напомним, что в этот же день произошла авария авария в Волынской области. В ней погиб владелец ресторана "Лион" и ФК "Малинск" Анатолий Онищук. Еще мы писали, что 5 августа под Киевом в ДТП разбился сотрудник ГСО.