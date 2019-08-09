Из-за ДТП в Чехии погибли два родных брата-украинца
8 августа между населенными пунктами Хрудим и Пардубице в Чехии столкнулись два микроавтобуса Renault Master и Ford Transit.
В результате ДТП погибли родные братья из села Суходол Рожнятовского района Ивано-Франковской области, сообщает Зеркало недели.
Также травмы получили трое пассажиров. Они доставлены в местные больницы.
Фото: ZN.ua
Напомним, что в этот же день произошла авария авария в Волынской области. В ней погиб владелец ресторана "Лион" и ФК "Малинск" Анатолий Онищук. Еще мы писали, что 5 августа под Киевом в ДТП разбился сотрудник ГСО.
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