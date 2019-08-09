Соцсиальная сеть Facebook планирует платить ведущим американским СМИ по три млн долларов в год за возможность размещать их контент на своей специальной вкладке, сообщает The Wall Street Journal.

Так, Facebook остановила свой выбор на следующих СМИ: телекомпания ABC, газета The Washington Post, агентство Bloomberg, а также The Walt Disney Company и Dow Jones.

Новая новостная вкладка может появиться в Facebook уже этой осенью. Издания будут свободны в выборе размещаемого контента. Возможно будет размещать целиком статью или только заголовок, при открытии которого будет осуществляться переход на сайт издания.

Ранее сообщалось, что пользователи соцсети Facebook из Украины начали массово заявлять о попытках украсть их аккаунты.

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