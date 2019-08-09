Исполняющим обязанности директора Национальной разведки США будет назначен глава Национального контртеррористического центра Джозеф Магуайр. Об этом сообщил

Президент США Дональд Трамп сообщил, что новым исполняющим обязанности директора Национальной разведки США станет глава Национального контртеррористического центра Джозеф Магуайр

Трамп отметил, что к своим обязанностям Магуайр приступит с 15 августа. "Я не сомневаюсь, что он отлично справится с работой!", — написал американский президент в своем Twitter.

Магуайр ушел в отставку из ВМС США в 2010 году. По словам Трампа, он был научным сотрудником в Гарвардском университете в сфере национальной безопасности, а также "командовал на всех уровнях", в том числе в Управлении специальных морских операций.

Джозеф Магуайр. Фото: Getty Images

Отметим, что немногим ранее Трамп сообщил, что заместитель директора Национальной разведки США Сьюзен Гордон покинет пост 15 августа. "Сью объявила, что оставит должность 15 августа, что совпадает с датой увольнения Дэна Коутса", - заявил Трамп.

"Сью Гордон - отличный профессионал с долгой, выдающейся карьерой. Я работал со Сью последние пару лет и проникся к ней большим уважением", - добавил Трамп.

В июле стало известно, что Трамп хочет отправить в отставку главу Национальной разведки страны Дэниела Коутса. Американского лидера якобы не устроила позиция Коутса по вопросу ядерного разоружения Северной Кореи.

Директор Национальной разведки США считается координатором деятельности всех 16 американских разведывательных ведомств.

В январе-2017 разведка США предупреждала о максимальном риске начала войн в ближайшие годы.