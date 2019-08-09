Певица и исполнительница танцев живота Нермин Сфар объявила о том, что собирается баллотироваться на пост президента Туниса на выборах, которые состоятся 15 сентября. Соответствующее заявление Нермин опубликовала в Instagram, впечатлив около 300 тысяч своих подписчиков.

В среду 8 августа, Нермин Сфар отправилась в ЦИК, где предоставила более 35 тысяч подписей избирателей и заявила, что выдвигает себя на пост президента в качестве независимого кандидата.

Предвыборная платформа Нермин Сфар включает в себя: снижение цен на хлеб, отказ от обязательного ношения женщинами хиджаба в пользу сефсери (традиционное тунисское платье) и денежные штрафы в отношении мужчин, которые пообещали жениться и не выполнили свое обещание, сообщает Maan.

Скриншот: Instagram/nermine_sfar

Видео: YouTube/Hich Tube

Ранее сообщалось, что умер 92-летний президент Туниса.

Также мы писали, что украинцам посоветовали не ехать в Тунис из-за террористической угрозы.