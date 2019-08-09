Боксер Александр Усик признался в прямом эфире, в честь кого отпустил настоящие усы
Абсолютный чемпион мира Александр Усик рассказал, что решил временно отпустить усы в честь своего покойного отца.
Он этом спортсмен рассказал в ходе прямого эфира в Инстаграме вечером в четверг, 8 августа.
"Маме любимой нравится", - добавил он. Сам боксёр находится в Калифорнии, где готовится к дебюту в супертяжёлом весе.
Также Александр Усик сообщил, что с его здоровьем уже всё хорошо и пожелал всем добра.
Как сообщала "Страна", Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе в октябре 2019, в поединке с камерунцем Карлосом Такамом. В случае победы он получит право сразиться с победителем боя-реванша Энди Руис vs Энтони Джошуа.
Отметим, что Александр Усик назвал по своему мнению лучшего в мире боксёра-супертяжа.
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