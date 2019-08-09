Административную границу с Крымом в Херсонской области за июль этого года в оба направления пересекли 347100 человек и 57819 транспортных средств.

Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

"По сравнению с июнем количество пересечений гражданского населения увеличилось на 33,31%, а также увеличилось количество пересечений транспортных средств на 38,09%", - сказано в сообщении на сайте МинВОТ.

КПВВ "Чонгар" в направлении подконтрольной территории Украины пересекли 83754 человек и 14861 единица транспортных средств, в обратном - 94096 человек и 15713 единиц транспортных средств.

КПВВ "Каланчак" в направлении подконтрольной территории Украины пересекли 66355 человек и 7092 единиц транспортных средств, в обратном - 75832 человека и 7965 единиц транспортных средств.

КПВВ "Чаплинка" в направлении подконтрольной территории Украины пересекли 11897 человек и 5601 единица транспортных средств; в обратном направлении 15166 человек и 6587 единиц транспортных средств.

Ранее сообщалось, что Зеленский пообещал упростить получение разрешения на въезд в Крым.

Также мы писали, что Генсек НАТО в Новой Зеландии рассказал, почему Россия пошла на аннексию Крыма.