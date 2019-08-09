Появились фото с места ДТП под Ровно, где погиб владелец футбольного клуба
В четверг, 8 августа, около 06:30 утра случилась авария на автодороге Киев-Чоп недалеко от районного центра Корец.
Об этом говорится в сообщении Национальной полиции области.
В страшной аварии погибли двое жителей Ровно - 43-летний мужчина и 40-летняя женщина.
Сообщается, что авто двигалось в направлении Киева. Водитель Audi A8 не справился с управлением и врезался в отбойник, после чего слетел в кювет.
По информации издания RU:Ровно, погибшим в страшной аварии оказался владелец ресторана "Лион" и ФК "Малинск" Анатолий Онищук.
Ранее сообщалось, что под Луцком в ДТП погиб депутат.
Еще мы писали, что под Киевом в ДТП разбился сотрудник ГСО.
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