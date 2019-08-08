Луганская "Заря" на стадионе "Васил Левски" в Софии провела первый матч третьего отборочного этапа Лиги Европы УЕФА, сыграв вничью с болгарским ЦСКА - 1:1, передает Укринформ.

Как сообщается, ответный матч пройдет 15 августа в Запорожье. На гол Эвандро, который отличился на 13-й минуте, "Заря" ответила реализованным перед свистком на перерыв пенальти в исполнении Владлена Юрченко (45+1).

"Заря" в случае победы над ЦСКА по сумме двух матчей встретится в раунде плей-офф с победителем противостояния "Люцерн" (Швейцария) - "Эспаньол" (Испания).

Видео: YouTube/ТСН ПРОСПОРТ

Поединки заключительной стадии квалификации Лиги Европы пройдут 22 и 29 августа. Напомним, бронзовый призер чемпионата Украины "Александрия" начнет выступление в основной сетке Лиги Европы УЕФА.

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