Загадочный американский адвокат Маркус Коэн, который нанял лоббистов из Signal Group Consulting LLC за 70 тысяч долларов для повышения имиджа Владимира Зеленского в США, заявил, что сделал это по собственной доброй воле и за собственные деньги.

Об этом сам Коэн рассказал в интервью Радио Свобода.

"Это была моя собственная инициатива... и я сделал это с радостью", - сообщил Маркус Коэн в телефонном разговоре.

Издание поясняет, что найти его было нелегко. Он не пользуется никакими социальными сетями, и имеет лишь страницу в LinkedIn с минимальной информацией. А многочисленные высокопоставленные собеседники журналистов в Вашингтоне никогда не слышали о нем.

"Я за все заплатил сам", - сказал Коэн, добавив, что сделал это "по собственной доброй воле" после краткой личной встречи с Зеленским в Киеве во время его избирательной кампании. Он не объяснил, как заработал такую значительную сумму денег", - пишет автор расследования.

В комментарии изданию по телефону из Стамбула, президент Украины в очередной раз объяснил, что "никогда ничего ни у кого не просил", ему "никто ничего не предлагал", он "никогда никому не платил и ни от кого ничего не брал". Кроме того, Зеленский добавил: "Я сам себе лоббист".

В то же время Маркус Коэн объяснил в интервью, что смотрел сериал "Слуга народа" и был в восторге от Зеленского. По его словам, некий "друг друга" познакомил его с Иваном Бакановим, который тогда был главой избирательного штаба нынешнего президента.

Коэн подтвердил, что во время короткой личной встречи с кандидатом Владимиром Зеленским не поднимал вопрос лоббистской кампании в США и заверил, что с того момента больше не имел с ним никаких личных встреч.

"Коэн также рассказал, что впоследствии сблизился с Бакановим, который показался ему толковым и веселым", - пишет издание и добавляет, что сам исполняющий обязанности главы СБУ отказался от комментария.

В то же время сотрудники Signal Group Consulting LLC, с которыми удалось пообщаться автору расследования, подтвердили, что Коэн и Баканов находились вместе в Вашингтоне весной 2019 года.

Издание поясняет, что тогдашний глава штаба Зеленского Иван Баканов и "старший экономический советник" Олег Дубина посещали столицу США с 15 по 17 апреля, проведя ряд встреч, среди которых была и дорогой ужин с участием Коэна и "около десяти других неизвестных людей" в ресторане BLT Prime внутри Trump International Hotel за два квартала от Белого дома.

"Это было мероприятие вроде знакомства, я бы сказал, с Западом" - так Коэн описал смысл визита и лоббистских мероприятий.

"Бесспорно, ничего темного и конспирологического", - пояснил он в интервью автору расследования.

Как известно, СМИ распространяли информацию, что в июле этого года американская лоббистская компания Signal Group Consulting LLC опубликовала отчет о якобы проделанной работе с апреля по май в Вашингтоне в пользу Владимира Зеленского.