В самом центре Нью-Йорка звук выхлопной трубы мотоцикла вызвал массовый приступ паники, в результате чего пострадали 22 человека, а к месту происшествия подтянулись десятки вооруженных стражей порядка. Об этом сообщает RT на русском в Facebook.

Отмечается, что панику вызвало то, что некоторые люди приняли рев мотоцикла за выстрели и начали убегать, после чего к ним подтянулись и остальные прохожие.

Скриншот: Facebook/RT на русском

Как отмечается издание, многие в американском обществе крайне обеспокоены, поскольку только этом году в стране произошло более 250 массовых расстрелов.

Напомним, в субботу, 3 августа, в городе Эль-Пасо в американском штате Техас произошло массовое убийство в супермаркете Walmart. Убийца зашел в магазин и открыл огонь. В результате на месте погибли 18 человек, еще двое скончались в больнице. Самому младшему погибшему было два года, самому старшему - 83.

Спустя всего несколько часов после нападения стрелка на торговый центр в Техасе несколько человек были расстреляны в районе города Дейтон штата Огайо. Инцидент произошёл коло 01:00 рядом с баром Ned Peppers в центре Дейтона. По сообщениям СМИ, 10 человек погибли и 16 пострадали.

Кроме того, неизвестный стал расстреливать посетителей парка Дуглас в Чикаго, ночью с субботы 3 августа на воскресенье 4 августа. Были ранены 7 человек.