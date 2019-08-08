Звезда фильмов "Мачете" и исполнитель злодейских ролей в кино Дэнни Трехо на самом деле вовсе не такой, как его экранные герои. На днях он спас ребенка в автокатастрофе.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"75-летний актер стал свидетелем ДТП, которое случилось Лос-Анджелесе. После столкновения двух машин в салоне одной из них оказался в ловушке маленький ребенок. Малыш не мог выбраться оттуда, так как был пристегнут к детскому сидению", - говорится в сюжете.

Актер не раздумывая бросился на помощь и пролез внутрь авто через разбитое окно вместе с другой женщиной, которая помогала отстегивать ребенка. Трехо вынес пострадавшего двухлетнего малыша из разбитой машины и передал медикам.

"Все хорошее, что происходило со мной в жизни - результат помощи кому-то. Вообще все", - отметил Трехо.

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