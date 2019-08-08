Команда "Мариуполя" на стадионе "Черноморец" в Одессе принимала голландский клуб АЗ, с которым приазовцы сыграли вничью - 0:0, передает Укринформ.

Ответный матч состоится 15 августа в Алкмааре. ФК "Мариуполь" в случае победы над АЗ по сумме двух матчей встретится в раунде плей-офф с победителем противостояния "Антверпен" (Бельгия) - "Виктория" (Чехия).

Поединки заключительной стадии квалификации Лиги Европы пройдут 22 и 29 августа.

Напомним, бронзовый призер чемпионата Украины "Александрия" начнет выступление в основной сетке Лиги Европы УЕФА.Отмечается, что первые медали в истории команды "Александрия" смогла гарантировать за два тура до конца национального первенства, сыграв в 30-м туре на выезде вничью 1:1 с ФК "Мариуполь".

Ранее сообщалось, что ФК Мариуполь уверенно переиграл Александрию.