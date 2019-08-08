В перуанском городе Куско камеры наблюдения сняли, как влюбленные остановились на мосту и начали целоваться, однако потеряли равновесие и упали с него. Бедняги умерли.

Об этом говорится в сюжете ТСН, ссылаясь на Daily Mail.

На кадрах видно, как 34-летняя Мейбет Эспиноса и 36-летний Эктор Видаль возвращались из ночного клуба. По дороге на мосту они решили остановиться и начали страстно целоваться. Девушка обхватила мужчину ногами, опираясь на перила. Через мгновение она не удержала равновесие и начала падать вниз. За собой она потянула и любимого. Они упали с 15-метровой высоты.

Эспиноса погибла сразу, а Видаль скончался в больнице из-за перелома костей черепа.

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