Украинский голкипер Дани Джуниор Лтайф будет продолжать карьеру в клубе высшего испанского дивизиона (Ла Лиге) "Эйбар".

Об этом сообщил агент футболиста Максим Карагодин в Instagram.

В прошлом сезоне 19-летний голкипер, который родился в Ливане и имеет ливанские корни, выступал за "Олимпик". Дани не провел ни одного матча за основной состав дончан, но на его счету 2 поединка за команду U-21 и 11 матчей за команду U-19. Также вратарь приглашался в юношеские сборные Украины.

"Эйбар" начнет сезон в Ла Лиге 19 августа. В этот день баски сыграют против новичка высшего дивизиона "Мальорки".

В Испании уже играют несколько украинских футболистов: вратарь Андрей Лунин ("Реал" Мадрид), защитник Василий Кравец ("Леганес"), защитник Орест Лебеденко ("Луго"), полузащитник Сергей Мякушко ("Алькоркон") и нападающий Роман Зозуля ("Альбасете").

Скриншот: Instagram/aksym.karagodin

Ранее мы писали, что еще один украинский вратарь, играющий за мадридский Реал, Андрей Лунин, попал в заявку команды на полуфинальный матч Audi Cup против Тоттенхэма.

Также сообщалось, что вратарь сборной Украины и Реала признался, что не знает куда девать деньги.