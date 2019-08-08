В США мужчина выхватил оружие у охранника и застрелил четырех человек в супермаркете. Видео
В супермаркет в американском городе Санта Анна ворвался вооруженный мужчина. Сначала он угрожал покупателям и персоналу простым ножом, тогда выхватил у охранника пистолет и открыл огонь, говорится в сюжете ТСН.
Очевидцы говорят, что он был сильно взбешен. На место стрельбы сразу прибыло несколько патрульных экипажей. Они быстро нейтрализовали злоумышленника.
Почему нападавший так действовал, неизвестно. Правоохранители допросят его в участке.
Злоумышленнику теперь грозит длительное тюремное заключение.
Как ранее сообщала "Страна", в Торонто в ночном клубе произошла стрельба, в результате чего были ранены четыре человека.
Также мы писали о том, что число погибших в результате стрельбы в Техасе выросло до 22 человек.
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