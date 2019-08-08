Во Львове патрульные задержали водителя маршрутного такси, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также не имел при себе водительского удостоверения.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Инцидент произошел вечером 7 августа в центральной части города.

"На улице Госпитальной патрульные остановили маршрутку за нарушение правил дорожного движения. На тот момент в салоне находилось много пассажиров. Инспекторы сразу заметили, что водитель нетрезв, от него слышен запах алкоголя. Драгер подтвердил подозрения полицейских - 1,17 промилле", - сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Также 53-летний водитель не предоставил правоохранителям удостоверение водителя. В отношении нарушителя вынесли объединенное постановление за нарушение ПДД и отсутствие необходимых документов на управление транспортным средством.

Также, на него составили протокол за управление в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, водителя автобусного маршрута №51 уже уволили за вождение в нетрезвом состоянии. Теперь его ожидает штраф в более 10 тысяч гривен и лишение водительских прав на один год.

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