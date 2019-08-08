Единственной горилле в Украине исполнилось 45 лет. Об этом речь идет в сюжете ТСН.

"Возраст почтенный. В среднем такие обезьяны живут до 50 лет. Однако день рождения Тони празднует впервые", - отмечается в сюжете.

В вольере у гориллы есть все: и гамак, и даже - телевизор! Поэтому работники зоопарка называют этот вольер пятизвездочным отелем.

Это неудивительно, так как гориллу считают самым ценным приматом столичного зоопарка. Это единственная горилла в Украине - Тони привезли из Германии 20 лет назад.

Ранее "Страна" рассказывала, что в США умерла знаменитая горилла Коко, которая могла говорить с людьми.

Также мы писали, что в зоопарке Сан-Диего скончалась одна из самых старых горилл в мире.