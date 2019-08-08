На экзамен в частном высшем учебном заведении "Днепровский медицинский институт традиционной и нетрадиционной медицины" 32 иностранных студента пришли с поддельными удостоверениями личности. После прибытия полиции десятерым студентам удалось убежать.

Как отметили на странице МОЗ в Facebook в четверг, во время процедуры идентификации на единый квалификационный государственный экзамен по специальности "Медицина" проктор Центра тестирования выявил иностранных студентов, паспорта которых, по его мнению, были поддельными.

После этого проктор вызвал полицию. Через 50 минут в институт прибыли семеро правоохранителей.

"Правоохранители подтвердили, что паспорта являются поддельными, и составили соответствующий акт. 10 студентам удалось убежать, а остальные были доставлены в полицию", - говорится в сообщении Минздрава.

Скриншот: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України

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