В четверг, 8 августа, безналичный курс доллара упал на 10 копеек по итогам безналичных торгов. Торги на межбанке закрылись в рамках 25,24-25,27 грн/$.

Об этом рассказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной, передает UBR.ua.

Отмечается, что объем торгов был совсем небольшим - оценили в $100 млн, и активность торгов слабая. Тем не менее Нацбанк, по подсчетам финансистов, купил порядка $20 млн по 25,30 грн/$.

Как пишет издание, с утра казначеи отмечали повышенный спрос на валюту и нехватку продаж. Тем не менее, ближе к обеду с продажами доллара вышли иностранцы, и насытили рынок. Их действия связывают с покупками гособлигаций на вторничном рынке - не у Минфина напрямую, а у других держателей ОВГЗ (банки, инвестфонды).

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"Спрос на бумаги на вторичном рынке подрос где-то на 20%, отсюда и оживление. При этом появилась предварительная информация о новом аукционе ОВГЗ от Минфина на 13 августа: он снова заявил о небольшом объеме, ровно таком же, как в этот вторник - 3 млрд грн", - рассказал UBR.ua финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Разрешение Нацбанка покупать доллар за кредитные средства (постановление №104), вступившее в силу с сегодняшнего дня, прошло незаметно. Импортеры не кинулись за кредитами под сделки на межбанке.

"Пора НБУ отменять ограничение на покупку доллара и золота населением, чтобы поднять спрос на валюту. Сейчас люди могут за раз купить валютных ценностей не более чем на 150 тыс. грн", - отметил Невмержицкий.

На наличном рынке ценники опускали целый день. С утра средний курс продажи доллара людям потерял 10 копеек, а к вечеру - еще 5: вошел в рамки 25,45-25,60 грн/$. Самая низкая стоимость оказалась на уровне 25,35 грн/$, а самая высокая - 25,85 грн/$. Выкуп валюты у населения идет в рамках 25,0-25,37 грн/$.

Финансистам становится все сложнее делать новые прогнозы.

"Межбанк становится все менее предсказуемым. И из-за роста недовольства курсом со стороны экспортеров, которые могут просто свернуть продажи в любой момент, и из-за непонятных настроений иностранных покупателей ОВГЗ и прочих важных игроков рынка. Тем не менее, завтра все же рассчитываю на старт в рамках 25,25-25,30 грн/$ и спокойную торговлю. По пятницам резко бывают сколько-нибудь крупные покупки валюты. Потому либо останемся в этом курсовом диапазоне, либо гривна укрепится", - спрогнозировал UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Олег Куринной ждет 9 августа безналичную торговлю в рамках 25,25-25,35 грн/$.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил, что недоволен укреплением доллара и призвал ФРС понизить ставку.

Также мы писали, что в четверг доллар подешевел до 25,25 грн/$.