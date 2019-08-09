Зеленский отказал Варфоломею

Самый спорный пункт повестки дня Зеленского в Турции закончился ничем: вчера стало известно, что украинский президент отказался подписать совместное заявление с константинопольским патриархом Варфоломеем.

Подробности этой истории странные – пишут, что заявление было на экологическую тему, и не сообщается, что именно не устроило помощников президента в этом заявлении. Но сам факт заслуживает серьезного внимания.

Скорее всего, совет не подписывать заявление давали помощники, которые имели возможность более досконально изучить предложенный документ. И к ним Зеленский как раз и прислушался.

Больше того, публично заявил, что выступает за независимость церкви – что вполне логично в светском государстве, но звучит полным отрицанием политики Порошенко. Да и для Варфоломея такое высказывание было однозначным сигналом, что поддержки его проекту со стороны власти больше не будет.

Выбирая между идеологической войной и миром в религиозном вопросе, Зеленский, похоже, выбрал мир. И если новости из Турции подтвердятся, это будет означать, что в одном пункте президент свое предвыборное обещание выполнил. Пусть даже оно не было четко сформулировано, но мир – это все равно мир.

Для выполнения другого обещания – мира на Донбассе – смелости нужно еще больше. И пока ее у Зе явно не хватает.

Зеленский продавит рынок земли?

Другая новость из Турции показывает, что по многим моментам Зеленский двигается в том же направлении, что и его предшественник. Даже в чем-то более радикально: вчера Зеленский заявил, что земельная реформа в Украине будет проведена до конца нынешнего года, и в 2020 году рынок земли наконец заработает. Учитывая монополию на власть, которая появится у президента в сентябре, этот прогноз имеет все шансы сбыться.

У рынка земли в Украине много противников. Против него выступает большинство политиков первого ряда – хотя больше потому, что сама идея непопулярна в народе, а не потому, что они против земельной реформы. Но эти политики провалились на выборах - и у "Слуги народа" сейчас прочное большинство. А значит, если решение по земле будет принято, за него проголосуют.

Для чего Зеленскому идти на этот шаг, учитывая его, как писалось выше, непопулярность среди населения?

Во-первых, открытие рынка земли требует Запад, с которым у Зе отношения пока развиваются противоечиво. С одной стороны, США и ЕС продолжают декларировать поддержку Украины. С другой - все больше сигналов, что там недовольны возрастающим влиянием на процессы в стране Коломойского и Ко. И к новой власти там в целом отношение все еще подозрительное. Начало купли-продажи земли (давнее требование МВФ) позволит, как видимо полагают на Банковой, растопить лед в этих отношениях и побудит Запад меньше обращать внимание на "фактор Коломойского".

Во-вторых, среди экономистов либерального толка (а именно они задают тон в окружении Зеленского) популярна теория, что открытие рынка земли позволит завести в Украину миллиарды долларов инвестиций.

Отметим, что действительно, инвестиционный поток может быть существенный, но только при одном условии - если еще до открытия земельного рынка будет принят пакет закона, который позволит выстроить цивилизованный рынок земли и получить за нее справедливую цену. Если же отменить мораторий на куплю-продажу "просто так", то землю скупят по-дешевке, либо вообще отберут бесплатно - переписав за взятку собственника в реестрах. И вместо миллиардов инвестиций мы получим тотальное ограбление нынешних землевладельцев, в сравнение с которым ваучерная приватизация 90-х годов покажется невинной шалостью.

С14 VS Громадское: каким будет ход власти?

Позавчерашнее решение Хозяйственного суда Киева, вынуждающее Громадское ТВ выплатить компенсацию С14 за то, что оно назвало радикалов "неонацистами", вызвало бурную реакцию международных структур. Сначала ОБСЕ, а потом и Human Rights Watch выступили с осуждением неправомерного, по их мнению, решения.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дезир в своем заявлении сделал упор на то, что суд угрожает свободе слова, однако и он высказал мнение, что Громадское в своем репортаже убедительно доказало, что С14 является неонацистской организацией.

А вот правозащитники из Human Rights Watch акцентировали внимание именно на взглядах и действиях правых радикалов, которые, по их словам, "открыто выражали неонацистские взгляды и нападали на активисток женских движений, ЛГБТ-сообщества и ромские семьи".

Можно не сомневаться, что приведенными заявлениями кампания осуждения решения Хозсуда не завершится. Запад однозначно убежден, что С14 является неонацистской организацией, и это мнение не изменить ни увертками лидеров организации, ни аргументами суда. А значит, благодаря Фемиде новая власть получила первую международную кампанию по собственной дискредитации.

И ей (новой власти) с этим нужно что-то делать, причем быстро. Сначала публично отмежеваться от решения суда, потом провести расследование причин, по которым это решение было принято (не исключено, что судей просто запугали), и параллельно заняться самим вопросом легального существования таких структур как С14. Ее преступлений, совершенных при Порошенко, вполне достаточно для запрета и уголовного преследования.

Кто ответит за "Роттердам+"?

Вчера НАБУ выдвинуло подозрения участникам "преступной группировки", организовавшей самую скандальную коррупционную схему последних пяти лет – "Роттердам+". Обвинения выдвинуты бывшему главе Нацкомиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг Вовку (который заблаговременно скрылся за границей), а также пяти его соратникам.

Впечатляет сумма убытков, которые, по версии следствия, нанесли участники ОПГ – почти 19 миллиардов гривен. Причем это, скорее всего, еще и уменьшенная цифра, поскольку ни в одной коррупционной схеме невозможно доказать все факты преступной деятельности.

И все эти минимум 19 миллиардов были перекачаны не только из бюджета, но и из карманов десятков миллионов граждан, плативших за коммунальные услуги, насчитанные при помощи преступной схемы.

О самой схеме известно давно. И в СМИ неоднократно сообщалось, что бенефициарами "Роттердама+" являются два человека – экс-президент Порошенко и олигарх Ахметов. Обе фигуры по-прежнему имеют большой вес в государстве, и потому самым интересным является ответ на вопрос, сможет ли следствие добраться до тех, кто положил в свой карман львиную долю из упомянутых миллиардов. Пока этого ответа нет.

Арест экс-президента Киргизии: Майдана не будет

В эпицентре внимания мировых СМИ вчера оказалась редко в него попадающая Киргизия. Там власти лишили неприкосновенности бывшего президента Атамбаева и приняли решение арестовать его. Но Атамбаев, еще пару лет назад бывший "отцом нации", сумел организовать себе защиту и в результате арест произошел только после трех штурмов, в ходе которых сторонники экс-президента применяли оружие. А также, как говорят, после звонка из Москвы Атамбаеву, в результате которого он и принял решение прекратить сопротивление.

Гражданской войны удалось избежать, и теперь Атамбаеву придется отвечать по выдвигаемым обвинениям. В частностях эти обвинения уникальны, но в общем умещаются в одно слово – "коррупция". Чем вся киргизская ситуация становится похожей на нынешнюю украинскую.

У нас ведь экс-президент тоже ходит под несколькими обвинениями. Причем некоторые из них – вроде уже упомянутого "Роттердама+" – пока находятся в зачаточном состоянии, однако могут вырасти в очень серьезные дела. И Порошенко прекрасно это понимает.

В свою очередь, бывший украинский гарант тоже пытается идти по пути своего киргизского коллеги, организовывая националистические мини-майданы по любому поводу, которые могут оказаться репетицией более серьезных акций. Одна из которых возможна уже 24 августа, причем ее прологом должна стать "антихода" националистов в противовес маршу достоинства во главе с Зеленским.

Ситуация настолько серьезна, что американское посольство уже предупредило своих граждан о нежелательности их появления на праздновании Дня независимости в Киеве. К возможным акциям националистов уже вовсю готовится Нацгвардия, и не исключено, что ей удастся погасить планируемый пожар.

Однако это не значит, что Порошенко остановится. Ведь уголовные дела не только остаются, они расследуются и ведут к результату, который экс-президенту необходимо предотвратить.

Точнее оставить Порошенко может тоже самое, что и Атамбаева - звонок из "центра управления полетом". Но если для Киргизии это Москва, то для Украины - Вашингтон. Но последует ли этот звонок - вопрос открытый.