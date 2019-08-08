Погода в Украине 9 августа ожидается жаркой, днем до +31 и дождливой. Сильные осадки пройдут по всей территории страны, местами с грозами и сильными порывами ветра, сообщает сайт Укргдиромета.

В целом в Украине дневная температура составит +25...+29 градусов, а ночная - 12-17 градусов. В Киеве ожидается дождливая погода днем, а ночью осадков не прогнозируют. Температура воздуха ночью составит около 16-18 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 25-27 градусов выше нуля.

В Харьковской области будет немного теплее, чем в столице, но дождь здесь ожидается как ночью, так и днем. Ночная температура воздуха составит 15-17 градусов тепла, а дневная +26...+28.

В Днепропетровской области завтра синоптики прогнозируют днем дожди, местами с грозами, которые ближе к вечеру должны закончиться. Днем воздух прогреется до 27−29 градусов, а ночью показатели опустятся до +15...+17.

Во Львове ожидаются дожди с грозами днем, а ночью существенных осадков не будет. Ночью температура воздуха составит +10...+12 градусов, а дневная +24...+26. В Одессе сильные дожди с грозами пройдут на протяжении целых суток. Температура воздуха ночью составит 18-20 градусов, а днем воздух прогреется до 29-31 выше нуля. На Закарпатье завтра ожидаются дожди днем, а ночью осадки не прогнозируются. Ночью температура воздуха будет +12...+14, а днем столбики термометров поднимутся до 24−26 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что в четверг Украину разогрело до +33 под мощные ветра.

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