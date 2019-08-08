Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который был задержан ранее в четверг, собрались в центре Бишкека и направились к Белому дому, где находится офис главы государства, пишет ВВС.

От Белого дома агрессивно настроенные люди направились на площадь, где установлен флагшток с государственным флагом, после чего силовики с щитами и дубинками начали разгонять толпу. Силовики используют светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Как следует из трансляции телеканала "Апрель", толпу удалось рассеять.

До этого толпа собралась на центральной площади города Ала-Тоо. Ее численность корреспондент Интерфакса оценивал в одну тысячу человек. Рядом на Старой площади собралось около 100 сотрудников внутренних дел. После этого собравшиеся преодолели металлические заграждения и вышли на проезжую часть проспекта Чуй и, выкрикивая лозунги с требованием отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова, двинулись в сторону офиса президента.

Теперь территория у Белого дома полностью очищена от митингующих, милиция вытесняет людей с соседних улиц при помощи светошумовых гранат, передает корреспондент Интерфакса.

Экс-президент Атамбаев был задержан в четверг в его резиденции в селе Кой-Таш, расположенном в 20 км от Бишкека. Это произошло после очередной попытки штурма его дома. Накануне сторонникам удалось ворваться в дом бывшего президента и вытеснить спецназовцев отряда "Альфа".

В четверг вечером на киргизский курорт Чолпан-Ата на озере Иссык-Куль прибыл российский премьер Дмитрий Медведев, чтобы принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Напомним, что появилось видео переговоров о сдаче экс-президента Киргизии Атамбаева.

Также "Страна" писала о том, что "киргизский Порошенко" устроил сельский боевик, но в итоге сдался после звонка из Москвы.