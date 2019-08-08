С начала текущего года в Киеве были зафиксированы 7 случаев заболевания ботулизмом. Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в городе Киеве, передает УНН.

Отмечается, что два случая заболевания были связаны с употребление мясных консервов домашнего изготовления (лабораторно подтверждены). Еще три случая связаны с употреблением вяленой рыбы: два – домашнего изготовления и один – неизвестного происхождения (лабораторно подтвержден).

В одном из случаев заболевший употреблял рыбную продукцию промышленного производства, приобретенной в заведении торговли города Киева, еще один - с употреблением рыбной продукции неизвестного происхождения, купленной возле рынка в Киеве 21 июля.

"На сегодня продолжаются лабораторные исследования образцов крови", - рассказали контролеры.

Напомним, в первом полугодии в Украине Госпродпотребслужба зафиксировала 56 случаев заболевания ботулизмом, в результате которых пострадали 63 человека, 4 из них умерли.

По словам Сергея Тригубенко, распространение в Украине различных эпидемий, в частности кори, дифтерии, ботулизма и ротавирусов, продемонстрировало неспособность власти обеспечить безопасность собственных граждан.

"С одной стороны отсутствует государственная программа по вакцинации, с другой - отсутствует контроль за элементарным санитарным благополучием. В совокупности все это умножаем на длительный застой и безрезультатность реформ как контролирующих органов, так и здравоохранения. На выходе получаем угрозу национальной безопасности, которая проявляется в воспитании нездорового молодого поколения с потрясенным и неустойчивым иммунитетом (речь идет о заболевании детей - ред.). Я может и глобализирую вопрос, но так оно и есть. И замалчивать масштабы катастрофы - не менее преступно", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Днепре спасают от ботулизма 17-летнюю беременную школьницу.

Также мы писали, что в Киеве 6-летний ребенок попал в реанимацию с ботулизмом, съев вяленого карася, приготовленного отцом.