Премьер-министр Британии Борис Джонсон поздравил главного мышелова Даунинг-стрит кота Ларри с международным кошачьим днем. Фотографию с Ларри и поздравления для него Джонсон разместил в Twitter.

"Поздравляю нашего главного мышелова Ларри с международным днем кота!" - написал Джонсон. Впрочем, на фото кот Ларри выглядит не очень довольным.

Фото: twitter.com

Коричнево-белый полосатый кот Ларри, которого официально считают главным мышеловом в кабинете министров, обитает на Даунинг-стрит с 2011 года. Ларри пережил двух премьер-министров: Дэвида Кэмерона и Терезу Мэй. Он стал знаменитостью благодаря неофициальному аккаунту в Twitter.

Напомним, что после вступления в должность Борис Джонсон предложил завести собаку на Даунинг-стрит, чтобы он присоединился к коту Ларри.

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