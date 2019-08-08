Из партии "Сила и честь" Игоря Смешко исключили первого заместителя Александра Кихтенко и ряд руководителей региональных отделений. "За действия, дискредитирующие партию и направленные на ее раскол", - сообщает пресс-служба партии.

По мнению политсовета партии, несколько ее членов пытались оказать психологическое давление на руководство партии и осуществить "рейдерский захват" контроля над ней, в связи с возможностью получения партией государственного финансирования по результатам выборов 2019 года.

В итоге из партии исключили:

первого заместителя председателя партии Александра Кихтенко;

члена политсовета партии Михаила Нечипорука;

члена политсовета партии Юрия Черкасова;

члена контрольно-ревизионной комиссии партии Юрия Ляховского;

председателя правления днепропетровской областной организации партии Владимира Фастова;

председателя правления херсонской областной организации партии Александра Витковского;

председателя правления черниговской областной организации партии Валерия Безкровного;

председателя правления харьковской областной организации партии Геннадия Крутова.

Согласно сообщению, этих людей обвинили в распространении в СМИ на досрочных парламентских выборах "манипулятивной и ложной информации" о партии, а также в том, что они якобы имели "личные амбиции и меркантильные интересы". "Своей деятельностью они сделали все возможное, чтобы снизить ее рейтинг и поддержку избирателей", - говорится в заявлении.

На внеочередных выборах Верховной Рады за партию "Сила и честь" проголосовали 3,82% избирателей или чуть более полумиллиона человек.

Как сообщала "Страна", в партии "Сила и честь" Смешко разгорелся скандал из-за проданных мест в списках.

В открытом обращении партийного руководства "Силы и чести" – руководителей областных ячеек и ветеранов политсилы говорилось, что первые места в списке на внеочередные парламентские выборы 2019 года были проданы полностью "чужим" людям, которые никакого отношения к ней ранее не имели.