В сети появились кадры переговоров о сдаче экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, который сдался властям только после третьей попытки штурма его резиденции.

С бывшим главой страны говорил замминистра МВД Курсан Асанов. Мы публикуем расшифровке переговоров:

Асанов: - Давайте закончим это. Никто не тронет вас и ваших ребят.

Атамбаев: - Меня хоть застрелите, ребят не трогайте, главное.

Асанов: - Никто не будет стрелять.

Атамбаев: - Ребят не тронете?

Асанов: - Даем слово, никто из нас не тронет их.

Атамбаев: - Эти ребята рядом со мной сохранили тех, кого вы называете заложниками.

Асанов: - Я даю слово, я девять лет уже замминистра МВД, слово Курсана Асанова, ни одного из них не тронут. Алмаз, ты знаешь, я всегда держу свое слово до конца.

Атамбаев: - Курсан, тогда ты заходи, а я их отправлю вниз.

Напомним, днем 7 августа киргизские спецслужбы начали операцию по задержанию бывшего президента в его резиденции в селе Кой-Таш. Однако за того вступились многочисленные сторонники. Против них применили спецсредства, но задержать Атамбаева с первого раза не удалось. Более того - он лично отстреливался от спецназа.

В ходе столкновений погиб заместитель командира подразделения "Альфа" Усенбек Ниязбеков. Также СМИ сообщили и о впавшем в кому начальнике областной милиции Чуйской области, где расположено поселение.

Вторая попытка штурма была предпринята в ночь со среды на четверг. "Коробка" спецназа направилась к дому политика уже в потемках.