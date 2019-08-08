Американский эсминец "Носильщик" (Porter), оснащенный управляемым ракетным вооружением, взял курс в Черное море. Об этом сообщает пресс-служба 6-го флота США.

"Военно-морские операции, которые мы проводим в Черном море с нашими союзниками и партнёрами, поддерживают прочные отношения, необходимые для региональной стабильности", - приводятся в сообщении слова вице-адмирала США Лизы Франкетти. В июне в акваторию Черного моря входил американский эсминец "Карни" (Carney).

Фото: c6f.navy.mil

В Национальном центре управления обороной России сообщали, что на Черноморском флоте России контролируют действия американского эсминца.

Как сообщала "Страна", в субботу, 29 июня, в порт Одессы входил десантный корабль США USNS Yuma. Он доставил в Украину подразделение американских морских пехотинцев, которые приняли участие в завершившихся международных военно-морских учениях "Морской бриз" (Sea Breeze).

Отметим, что на них отработали ремонт аэродрома после "бомбового удара".