В Национальном банке Украины установили курс доллара на 9 августа, который составил 25,21 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

В соответствии с этим, по сравнению с предыдущим рабочим днем доллара упал еще на 11 копеек. Евро снизился в цене на 15 коп. и составляет 28,33 грн. Курс российского рубля несколько подешевел и составляет 0,388 грн.

Ранее сообщалось, что происходило сегодня с курсом на межбанке, в обменках и банках. В обменках доллар за сутки почти не изменился, вечером покупка была 25,35 грн, продажа - 25,40 грн. Межбанк закрылся с котировками 25,23/25,27 грн. В банках продажа колебалась от 25,42 до 25,60 грн за доллар, покупка от 25 до 25,3 грн. В целом ощутимых колебаний сегодня не было.

Также мы писали, что Трамп заявил, что недоволен укреплением доллара и призвал ФРС понизить ставку.