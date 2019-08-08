Пользователи соцсети Facebook из Украины начали массово заявлять о попытках украсть их аккаунты. Мошенническая схема не новая, но в последние дни наблюдается всплеск ее активности, передает AIN.UA.

Отмечается, что в личные сообщения пользователю поступает запрос от друга (или просто добавленного в друзья незнакомого человека) с просьбой проголосовать за него на каком-то внешнем сайте. Если пользователь переходит по ссылке и пытается авторизоваться для голосования, сайт перехватывает его данные. В результате получает контроль над аккаунтом.

Пресс-служба Facebook посоветовала следовать рекомендациям для пользователей в случае утери контроля над почтой или телефоном (они изложены здесь).

Кроме того, компания рассказала о нескольких советах, которые помогут обезопасить аккаунты:

Защищать пароль. Не использовать Facebook-пароль в других онлайн-сервисах. Нигде его не показывать, его должны знать только вы. Избегать использования в пароле собственного имени или распространенных слов. Его должно быть трудно угадать. Использовать дополнительные меры по безопасности, включая двухфакторную аутентификацию. Вылогиниваться из Facebook, когда используете компьютер, с которым работают также другие пользователи. Если вы забыли вылогиниться, это можно сделать удаленно. Всегда использовать антивирус. Проверять уровень защищенности своего аккаунта.

Ранее сообщалось, что в Viber мошенники от имени Adidas обещают бесплатные кроссовки и собирают данные пользователей.

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