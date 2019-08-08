В правительстве Германии подтвердили готовность к активизации переговоров в Нормандском формате (Германия, Франция, Россия, Украина) и выразили обеспокоенность в связи с гибелью четырех морпехов на Донбассе. Об этом сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"Федеральное правительство Германии выразило обеспокоенность в связи с трагической смертью четырех военных в результате обстрела под Павлополем и подтвердил готовность к активизации нормандского переговорного процесса", - сообщил Мельник в Twitter.

Фото: twitter.com/MelnykAndrij

Президент Украины Владимир Зеленский 7 августа провел телефонные разговоры с президентом России и Франции - Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном -, во время которой проинформировал о гибели четырех украинских военнослужащих в результате обстрела боевиков на Донбассе, а также призвал лидеров стран "нормандской четверки" безотлагательно провести встречу.

По информации пресс-службы президента Украины, президент Франции сообщил, что свяжется с Путиным и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу.

В свою очередь Елисейский дворец проинформировал, что президент Франции поднимет эту тему во время переговоров с Путиным 19 августа.

Мы сравнили версии разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского опубликованные от имени Банковой и Кремля. Главный итог - это фактический отказ украинского президента вносить изменения в Конституцию в соответствии с Минскими соглашениями.

Напомним, что из-за из-за странной гибели 4-х бойцов в ООС Зеленский призвал ко скорой встрече с Макроном, Меркель и Путиным.