В Киеве на бульваре Шевченко демонтировали арт-объект Middle Way в виде гигантской синей руки румынского скульптора Богдана Раца. Фотографию руки, которую везут в автомобиле, опубликовал на своей странице в Facebook Игорь Ясько.

Напомним, синяя рука была установлена 27 сентября 2018 года вместо поваленного памятника Ленину. По мнению автора, постамент символизирует дружбу и общение. Рука одновременно и левая, и правая, что символизирует единство. Установку объекта произвели по обращению Посольства Румынии в Украине и проекта с общим названием "Moving Monuments" (двигающиеся памятники).

Однако сразу после установки арт-объект вызвал настоящий бум в социальных сетях и особенно среди киевлян. Кому-то синяя рука напоминала голливудскую ленту "Аватар", кто-то проводил параллели с отключенной горячей водой в столице, а кто-то назвал памятник "рукой Кремля" или врача.

Ранее сообщалось, что мэр поздравил харьковчан с праздниками открыткой с восстановленным памятником Ленину.

Также мы писали, что в селе под Полтавой повалили памятник Ленину, но вождь оказался крепким и не разбился.