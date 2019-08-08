В Киеве может появиться бюро российской радиостанции "Эхо Москвы". Об этом в интервью "Стране" сообщил Алексей Венедиктов, главный редактор "Эха".

Открытие украинского представительства "Эха Москвы" – одна из целей визита Венедиктова в Киев.

По его словам, в бюро будет входить радиостанция, сайт и страницы в соцсетях.

"Это бюро, которое будет создавать качественные программы на русском языке, которые захотят покупать местные радиостанции. Чтобы вещать отсюда в Россию, о том, что происходит в Украине", - сказал Венедиктов.

И уточнил, что проект запустится при условии, если будет пересмотрен закон о языковых квотах.

"Я рассчитываю, что радио "Эхо Москвы" сможет работать в Украине. Я готов открыть бюро в Киеве, и если угодно, в Одессе и во Львове. На самом деле странно иметь бюро в Израиле, в Германии и в Вашингтоне, но не иметь бюро здесь, в Украине. Это просто бред. Мои журналисты, которых я верифицировал, должны отсюда гнать информацию, мнения разных политических сил в Россию. На это нужно всего 4-5 человек. Но пока закон о языке (речь о законе о квотах на украинский язык на радио и ТВ – Ред.) запрещает нам это сделать. В разговорах с людьми из новой команды президента Украины я задаю вопрос, а будет ли коррекция закона о языке?", – сообщил "Стране" Венедиктов.

По его словам, работать в украинском бюро смогут как российские, так и украинские журналисты. А возглавит бюро "Эха Москвы" в Украине вероятнее всего Сакен Аймурзаев - бывший шеф-редактор "Радио Вести".

"Мне не важно гражданство, мне важен качественный продукт. Но понятно, что у меня есть Сакен Аймурзаев (спецкор "Эхо Москвы в Киеве". - Ред.). Мое предложение уже было сформулировано ему", – сообщил "Стране" Венедиктов.

Он уточнил, что планировал открыть бюро "Эха Москвы" в Украине еще пять лет назад, до Революции. "У меня такая амбиция была еще до 2014-го года. Собственно, весь 2013-год я пытался организовать тут бюро "Эха Москвы", – добавил Венедиктов.

По словам журналиста, для него квоты – вопрос не политический, а бизнесовый.

"Меня интересует чисто коммерческая сторона. Сможем ли мы, если будет коррекция в законе о языке, открыть здесь бюро, которое смогло бы производить четыре часа в день продукта, который будут транслировать здесь и гнать на Москву. Посмотрим. Это вопрос рынка. Бюро должно быть самоокупаемым, я не буду дотировать его", – отметил Алексей Венедиктов.

При этом он выразил надежду, что квоты в Украине вскоре могут быть пересмотрены и даже отменены.

"Публично президент заявил, что новая Рада собирается рассмотреть коррекцию закона, и внутри этого закона хотелось бы отмены квот. Я свое предложение или просьбу или как хотите, высказываю своим собеседникам в Офисе президента. Во время этого визита в Киев и прошлого тоже", – добавил Венедиктов.

Полный текст интервью с главным редактором "Эха" появится на "Стране" в ближайшее время.

Ранее в Украину вернулся телеведущий Савик Шустер, который в аэропорту дал интервью "Стране".

Уже в сентябре Шустер запускает авторскую программу на телеканале "Украина".

Что же до Венедиктова, то он совсем недавно приезжал в Украину и, по его словам, посещал Офис президента. Зеленскому он передал письмо от матери Кирилла Вышинского и посетил журналиста в СИЗО.