В западной части Турции произошло два землетрясения магнитудой 4,2, а затем - 6, пострадали по меньшей мере 27 человек. Как сообщает Daily Sabah, эпицентр был зафиксирован в городе Бозкурт. Землетрясения произошли с разницей в пять минут.

По словам мэра Бозкурта Бирсена Челика, подземные толчки ощущалось по меньшей мере 15−20 секунд. В результате были повреждены ряд домов, обрушились крыши, на стенах зданий образовались глубокие трещины.

Фото: aa.com.tr

Как сообщает NTV, после двух землетрясений в населенных пунктах Денизли, Испарта и Афьонкарахисар были госпитализированы по меньшей мере 27 человек. Подземные толчки и афтершоки ощущались в течение некоторого времени в соседних районах, в том числе в Анталье, Мугле и Бурдуре, где расположены популярные среди украинских туристов курорты.

Фото: aa.com.tr

Агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что землетрясение магнитудой 6 вызвало панику в Анталье, Испарте и Бурдур.

Фото: tv.com.tr

Напомним, что Украина и Турция договорились о сотрудничестве в бизнесе и изучении космоса.

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