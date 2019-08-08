В НАК "Нафтогаз Украины" рассчитали новую цену природного газа для населения и других потребителей по ПСО. В августе она составит 4 653,54 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов). Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его в августе газосбытчикам и поставляет потребителям по ПСО, определена на уровне 4 653,54 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов). По сравнению с июлем стоимость газа уменьшится на 5,1%. Конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене", - сообщили в "Нафтогазе".

В пресс-службе также отметили, что в целом с апреля 2019 года цена, по которой Нафтогаз продает газ для нужд населения и других защищенных потребителей (по ПСО), снизилась на 25,4%.

Отметим, что ранее в "Нафтогазе" сообщили, что одесситы зимой 2019 могут остаться без отопления. Общая задолженность АО "Одесская ТЭЦ" и КП "Теплоснабжение города Одессы" достигла почти 1,7 млрд гривен.

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