Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не восторге от укрепления доллара, в связи с чем призвал Федеральную резервную систему (ФРС) продолжить снижать процентную ставку, чтобы ослабить курс американской национальной валюты, передает "Интерфакс".

"Как ваш президент, можно подумать, что я был бы рад нашему очень сильному доллару. Но я не рад!", - написал Трамп в Твиттере.

"Высокие процентные ставки ФРС по сравнению с другими странами поддерживают доллар на высоком уровне, в результате чего нашим прекрасным производителям становится все тяжелее" конкурировать, написал Трамп, упомянув Caterpillar Inc., Boeing Co. и Deere & Co.

Как отмечает агентство, доллар опустился до сессионных минимумов после сообщения Трампа. Индекс Bloomberg, отслеживающий динамику американской нацвалюты, опустился на 0,2% и составил 1203 пунктов, но вскоре частично отыграл потери и стал снижаться на 0,1%.

Пара евро/доллар торгуется без резких колебаний на отметке $1,1201 после скачка до сессионного пика в $1,232 на комментариях Трампа.

Отметим, что Трамп на протяжении более чем года регулярно критикует ФРС, обвиняя регулятор в том, что тот препятствует его экономическим инициативам, удерживая процентные ставки на более высоком уровне, чем тот, что он считает необходимым.

Кроме того, нынешний глава ФРС Джером Пауэлл неоднократно говорил, что центробанк не принимает во внимание критику главы страны и другие комментарии политикой во время принятия решение, которые касаются денежно-кредитной политики.

