После участившихся случаев массовых убийств в США среди американских семей становятся все более популярными пуленепробиваемые школьные рюкзаки. Об этом пишет The Independent.

Отмечается, что в продаже такие портфели появились еще в 2018 году, тогда в средней школе Marjory Stoneman Douglas в городе Паркленда в результате стрельбы погибли 17 человек. На прошлых выходных массовые расстрелы в общественных местах случились в городах Дейтон, Эль-Пасо и Чикаго. Это вызвало новую волну интереса к школьным пуленепробиваемым ранцам.

Сообщается, что компания ArmorMe, основанная бывшим бойцом отряда специального назначения Израиля Габи Сибони, разработала особый рюкзак, который можно развернуть, чтобы получить больший щит от пуль. Между тем, не все считают, что подобные меры безопасности - хорошая идея. Так, сенатор от Демократической партии и кандидат в президенты США Камила Харрис отметила, что когда родители покупают пуленепробиваемые рюкзаки, чтобы защитить своих детей в школе, - "это не нормально". С ней согласилась кандидат в Конгресс от штата Техас демократ Элиза Карднелл, которая отметила, что ни один ребенок не должен идти в школу с бронированным рюкзаком.

Между тем, издание добавляет, что пуленепробиваемые рюкзаки доступны в широкой продаже. А торговая сеть Walmart продает их рядом с огнестрельным оружием и патронами.

Напомним, в субботу, 3 августа, в городе Эль-Пасо в американском штате Техас произошло массовое убийство в супермаркете Walmart. Убийца зашел в магазин и открыл огонь. В результате на месте погибли 18 человек, еще двое скончались в больнице. Самому младшему погибшему было два года, самому старшему - 83.

Спустя всего несколько часов после нападения стрелка на торговый центр в Техасе несколько человек были расстреляны в районе города Дейтон штата Огайо. Инцидент произошёл коло 01:00 рядом с баром Ned Peppers в центре Дейтона. По сообщениям СМИ, 10 человек погибли и 16 пострадали.

Кроме того, неизвестный стал расстреливать посетителей парка Дуглас в Чикаго, ночью с субботы 3 августа на воскресенье 4 августа. Были ранены 7 человек.