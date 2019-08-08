В четверг, 8 августа, в городе Днепр на парковке для фур произошла трагедия. Одного из водителей раздавило кабиной грузовика во время ремонтных работ. Погибшему мужчине было 37 лет. Об этом сообщает Информатор.

Предварительно известно, что около 11:00 он ремонтировал фуру. Для этого ему нужно было немного опустить кабину. Вероятно, он не зафиксировал "голову" кабины и в один момент она просто рухнула на него.

Доставать тело умершего пришлось бригаде 3-й пожарно-спасательной части. Медиков вызвали на место, однако им оставалось лишь констатировать смерть мужчины. Все детали случившегося предстоит выяснить правоохранителям.

Видео: youtube.com/informator.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве водителя фуры раздавил сорвавшийся с упоров прицеп.

Как рассказал попутчик водителя, они ехали в Житомирскую область из Одессы. Пока проезжали через Киев, у автомобиля возникли технические неполадки. На выезде из города водитель остановился, чтобы попробовать устранить неисправность, а пассажиру сказал подождать пару минут.

Отметим, что в Китае грузовик снес автомобиль за несколько секунд, как водитель из него вышел.