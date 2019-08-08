Министерство образования и науки Украины опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых профессий для поступающих в учреждения профобразования. Список размещен на сайте ведомства.

"Средняя зарплата специалиста с профессиональным образованием в настоящее время составляет не менее 7 тысяч гривен в месяц, а для некоторых профессий - от 15 до 20 тысяч грн", - об этом рассказала гендиректор директората профессионального образования МОН Ирина Шумик, комментируя информацию относительно размера средней заработной платы в разрезе профессий.

Как рассказала Шумик, уже несколько лет подряд традиционно хорошо оплачиваемыми профессиями являются те, которые касаются аграрного и строительного секторов, а также сферы обслуживания. Вместе с тем есть дефицитные профессии или профессии с особыми условиями труда. Они также имеют высокий уровень оплаты на рынке труда.

Так, в топ-10 профессий с высоким заработком вошли:

вышкомонтажник - средний уровень зарплаты 20 тыс. грн;

машинист трубосгибательной установки передвижной - 19 тыс. грн;

забойщик на отбойных молотках - 17 тыс. 250 грн;

крановый электрик - 15 тыс. грн;

облицовщик-мраморщик - 15 тыс. грн;

шоколадник - 15 тыс. грн;

обвальщик морепродуктов - 10 тыс. грн;

главный кассир - 10 тыс. грн;

бисквитчик - 9 тыс. 387 грн;

водитель троллейбуса - 9 тыс. 973 грн.

Как сообщалось, на поступление в учреждения профобразования уже подали заявления свыше 48,5 тыс. поступающих.

Ранее сообщалось, сколько абитуриентов в Украине отказались от рекомендации поступить на бюджет.

Также мы писали, что 13% абитуриентов поступили, но отказались от бюджета. Главные итоги вступительной кампании.