Вышкомонтажник, шоколадник и забойщик. МОН назвало, на кого стоит учиться, чтобы много зарабатывать
Министерство образования и науки Украины опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых профессий для поступающих в учреждения профобразования. Список размещен на сайте ведомства.
"Средняя зарплата специалиста с профессиональным образованием в настоящее время составляет не менее 7 тысяч гривен в месяц, а для некоторых профессий - от 15 до 20 тысяч грн", - об этом рассказала гендиректор директората профессионального образования МОН Ирина Шумик, комментируя информацию относительно размера средней заработной платы в разрезе профессий.
Как рассказала Шумик, уже несколько лет подряд традиционно хорошо оплачиваемыми профессиями являются те, которые касаются аграрного и строительного секторов, а также сферы обслуживания. Вместе с тем есть дефицитные профессии или профессии с особыми условиями труда. Они также имеют высокий уровень оплаты на рынке труда.
Так, в топ-10 профессий с высоким заработком вошли:
- вышкомонтажник - средний уровень зарплаты 20 тыс. грн;
- машинист трубосгибательной установки передвижной - 19 тыс. грн;
- забойщик на отбойных молотках - 17 тыс. 250 грн;
- крановый электрик - 15 тыс. грн;
- облицовщик-мраморщик - 15 тыс. грн;
- шоколадник - 15 тыс. грн;
- обвальщик морепродуктов - 10 тыс. грн;
- главный кассир - 10 тыс. грн;
- бисквитчик - 9 тыс. 387 грн;
- водитель троллейбуса - 9 тыс. 973 грн.
Как сообщалось, на поступление в учреждения профобразования уже подали заявления свыше 48,5 тыс. поступающих.
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