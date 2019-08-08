Уголовное преследование Дмитрия Фирташа в США мог организовать миллиардер Джордж Сорос. Об этом пишет поддерживающее Трампа издание The Hill.

"Он (Сорос - Ред.) работал с должностными лицами Министерства юстиции США с целью использовать так называемую "Инициативу по борьбе с клептократией" для борьбы с коррупцией. Эта инициатива позволила Министерству юстиции преследовать в судебном порядке или добиваться конфискации активов иностранцев, подозреваемых в коррупции, даже если преступления технически не совершались на территории США", - пишет обозреватель издания Джон Соломон.

Как пример он приводит расследование Минюста США против украинского олигарха Дмитрия Фирташа, начатое в 2014 году.

"Фирташ и Сорос имеют значительные энергетические интересы в Европе - и конкурирующие планы по восстановлению Украины. После предъявления обвинения Фирташу бизнес Сороса объявил о планах инвестировать 1 миллиард долларов в Украину", - сопоставляет факты издание.

С тех пор у американцев возникли проблемы, препятствующие усилиям по выдаче Фирташа в США для суда. "Возможно, здесь пересеклись пути филантропии и бизнеса", - пишет автор колонки, намекая на энергетические разногласия Сороса и ЕС.

Напомним, в июне австрийский суд разрешил экстрадицию Дмитрия Фирташа в США.

Однако уже в июле она снова забуксовала - министр юстиции Австрии согласовал выдуачу Фирташа в США, но ее заблокировали иском в суд.

Теперь экстрадиция может затянуться до зимы.

Украинского бизнесмена виняют в попытке подкупа банков США за проект по добыче титана в Индии. Фирташ эти обвинения отрицает.