В 2019 году в Украине ожидается неурожай овощей борщевого набора - в том числе, картофеля. Об этом пишет AgroNews.

По словам начальника отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяны Адаменко, в Украине уменьшилась площадь посева картофеля, так как это не экспортная культура. Кроме того, сажать его на юге страны бесперспективно, так как там очень низкая урожайность.

"В этом году плохой картофель из-за негативных погодных условий. Он образует клубни на глубине 10-20 см. Если температура почвы выше +25 градусов, то клубни уже не образуются. Худший урожай картофеля в этом году будет на юге и в центре страны. Соответственно, следует ожидать его подорожания ", - сказала Татьяна Адаменко.

То же самое касается овощей борщевого набора. Причиной она считает плохие условия для их опыления. Также негативно повлияли колебания температуры. Для овощей борщевого набора нужно, чтобы ночью температура воздуха была выше +6 градусов.

Напомним, по данным Госстата, украинцы тратят почти половину семейного бюджета на продукты.

Также мы писали, что за прошлый год в Украине подорожали 87% продуктов. Лук и яблоки попали в ценовые топы.