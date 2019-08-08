Сегодня, 8 августа, прокуратура Киевской области проводит обыски в Ирпенском горсовете. Об этом Украинским новостям сообщила пресс-служба ведомства.

Следственные действия проходят на момент написания материала. Обыски связаны с необходимостью получить доступ к документации по делу о возможной служебной халатности чиновников мэрии. В частности, речь идет о возможных махинациях с землей и застройкой.

Ирпень входит в одномандатный избирательный округ №95. Победителем по этому округу на выборах в Верховную Раду стал кандидат от "Слуги народа" Александр Горобец, а на втором месте оказался экс-мэр Ирпеня, самовыдвиженец Владимир Карплюк, которому в середине прошлого месяца ГПУ анонсировала подозрение.

Также мы писали о том, что в Ирпеньском горсовете обнаружили горы агитматериалов за Порошенко во время выборов президента.