Более 1,8 млн мусульман со всего мира прибыли в Саудовскую Аравию на ежегодное паломничество (хадж). Паломничество призвано приблизить верующих к Богу. Об этом сообщает The New York Times.

Так, для совершения хаджа в Саудовскую Аравию прибыли около 970 тысяч мужчин и 868 тысяч женщин. Ожидается, что в 2019 году участие в паломничестве примут более 2 млн человек.

В правительстве Саудовской Аравии выделили миллиарды долларов на повышение безопасности паломничества в последние годы особенно в Мине, священной аллее в 5 км от Мекке, где в 2015-м в давке погибли люди.

О событии:

Хадж - паломничество в священный для мусульман город Мекка, которое совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зу-ль хиджа ( ذو الحجة ).

В 10 день месяца зу-ль хиджа мусульманами празднуется праздник Ид аль-адха (курбан байрам). В 2019 году Курбан-байрам празднуется 11 августа и продлится 4 дня до 15 августа.

Совершить хадж хотя бы раз в жизни должен каждый совершеннолетний мусульманин.

Одним из основных мест, собирающих, согласно кораническим предписаниям, паломников во время хаджа является Кааба. Её символическое название "аль-Бэйт аль-Харам", что означает в переводе с арабского "священный дом".

По мусульманским преданиям, первое здание или палатку над Чёрным камнем построил пророк Адам, а, собственно, первую Каабу построил его сын Шис (Сиф). После потопа во времена пророка Нуха (Ноя) постройка и её место были утеряны. По приказу Аллаха пророк Ибрахим (Авраам) вновь возвёл на этом месте здание Каабы. Согласно текстам, ему помогал Джабраил (Архангел Гавриил). Он принёс Ибрахиму камень, стоя на котором, он мог подниматься на любую высоту. Камень по сей день хранится рядом с Каабой внутри небольшого монумента Макам Ибрахима (стоянка Ибрахима). На камне остались отпечатки ступней Ибрахима.

Последователи веры пророка Ибрахима, утвердившего строгое единобожие, совершали паломничество к Каабе, она символизирует небесную Каабу, вокруг которой совершают таваф ангелы.

Родившийся в Мекке мусульманский пророк по имени Мухаммед (по Корану - потомок пророка Ибрахима) повелел разрушить всех идолов и очистил от них территорию вокруг Каабы. В настоящее время вокруг Каабы воздвигнута гигантская Заповедная Мечеть.

Как сообщала "Страна", в Пентагоне заявили о переброске войск в Саудовскую Аравию из-за обострения отношений с Ираном. По данным СМИ, часть военнослужащих и ракеты Patriot уже доставлены на саудовскую авиабазу "Принц Султан".

Напомним, что в 2018 году в Киеве на Курбан-Байрам три тысячи мусульман раздавали мясо нуждающимся и молились за Украину.