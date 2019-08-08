Украинский президента Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Вселенским патриархом Варфоломеем во время встречи в Стамбуле на Фанаре. Документ готовили представители Фарана и МИД Украины. Об этом сообщает телеграм-канал Правблог.

Как сообщается, Константинополю не удалось убедить Зеленского продолжить политику Порошенко по уничтожению УПЦ и государственной поддержке ПЦУ.

О том, что поднимались темы ставропигий, перспектив автокефального проекта, политики в отношении канонической Церкви и раскольников, явно говорят следующие слова президента: "обсуждали все, что тревожит". Однако Зеленский дал понять Фанару, что он не будет марать руки в гонениях УПЦ ради интересов Константинополя, уточняется в сообщении.

Как пишет издание, для Юраша (главы департамента по делам религий Андрея Юраша, при содействии которого Порошенко лоббировал создание ПЦУ - Ред.) и ко это станет большим ударом. Ведь станет ненужной не только их агрессивная политика в отношении УПЦ, но и они сами на своих государственных постах.

Скриншот: t.me/pravblog1

Эту информацию подтверждает и ВВС Украина. По данным издания, в последний момент стороны не поняли друг друга и, как утверждают собеседники агентства, в команде президента отказалась подписывать документ.

По словам одного из собеседников, заявление преимущественно должно было касаться экологической тематики, ведь Варфоломей известен своей деятельностью в этой сфере, его даже часто неформально называют "Зеленым патриархом". Однако источники ВВС не смогли объяснить, почему офису президента не понравилось заявление на экологическую тему, и отмечают, что там не было политических провокационных формулировок.

После встречи президент Зеленский практически не общался с журналистами, которые собрались в патриархии. Обо всем. Все, что смущает всех, говорили. Я очень рад, что мы имеем здесь мощную поддержку не только на политическом уровне", - ответил Зеленский на единственный вопрос, о чем же именно говорили.

В офисе президента отказались ответить на вопрос издания, почему не подписали совместное заявление. Впоследствии офис президента обнародовал короткий релиз. Согласно ему, Варфоломей поддержал суверенитет Украины, а Зеленский поблагодарил его за поддержку.

"Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви", - процитировала президента пресс-служба Зеленского.

Напомним, 7-8 августа проходит официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию. Сегодня в Стамбуле на Фанаре прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского со Вселенским патриархом Варфоломеем.

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